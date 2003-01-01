Патрушева (Чефонова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Чефонов Иван
Мать: Чефонова ?
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патрушев Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патрушев Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005