Патрушева (Чефонова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева (Чефонова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Чефонов Иван

Мать: Чефонова ?

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрушев Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрушев Валерий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушев Валерий Васильевич

Смерть
2005
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