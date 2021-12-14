Суслова (Суслова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Суслова) Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1937

Дата смерти

14.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1965

Сын: Суслов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Суслов Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Николай Яковлевич

Смерть
14.12.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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