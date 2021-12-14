Суслова (Суслова) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1937
Дата смерти14.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1965
Сын: Суслов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Суслов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург