Петерсон (Вакс) Хелене Яановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1904
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1904
Отец: Вакс Яан
Иммиграция
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хайдак, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Крещение
21.11.1904
Место жительства
По 1911
Реола, Kambja vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
20.06.1936
Сын: Петерсон Альберт Мартынович
Отец ребёнка: Петерсон Мартын (Мартин) Петрович
Смерть
1938