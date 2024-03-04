Петерсон (Вакс) Хелене Яановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петерсон (Вакс) Хелене Яановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1904

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1904

Отец: Вакс Яан

Мать: Вакс (Тинн) Мария Карловна

Иммиграция
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хайдак, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Крещение
21.11.1904
Место жительства
По 1911
Реола, Kambja vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
20.06.1936

Сын: Петерсон Альберт Мартынович

Отец ребёнка: Петерсон Мартын (Мартин) Петрович

Смерть
1938

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