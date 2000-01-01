Грушина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушина Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.08.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Грушин Иван Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
15.08.1991
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