Аксельман Клементина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Фацелий
Отец ребёнка: Аксельман Рэтас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Флебо
Отец ребёнка: Аксельман Рэтас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Гритас
Отец ребёнка: Аксельман Рэтас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Эриктус
Отец ребёнка: Аксельман Рэтас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксельман Рэтас
Смерть
Неизвестно