Аксельман Клементина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Клементина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Фацелий

Отец ребёнка: Аксельман Рэтас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Флебо

Отец ребёнка: Аксельман Рэтас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Гритас

Отец ребёнка: Аксельман Рэтас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Эриктус

Отец ребёнка: Аксельман Рэтас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Рэтас

Смерть
Неизвестно