Бочёнков Леонид Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочёнков Леонид Владимирович

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Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочёнкова Валентина Кузьминична

Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени (юбилейный)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочёнкова Валентина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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