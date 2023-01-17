Бочёнков Леонид Владимирович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочёнкова Валентина Кузьминична
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени (юбилейный)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно