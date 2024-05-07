Мельников Александр Иванович 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Мельников Иван Павлов

Мать: Мельникова Фекла Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Мария Александровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Анна Александровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Арина Александровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мельников Иван Александрович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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