Мельников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Мария Александровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Анна Александровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Арина Александровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мельников Иван Александрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно