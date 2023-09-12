Губкина Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубкина Надежда Николаевна

Губкина Надежда Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1963

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1963

Отец: Бабкин Николай Игнатьевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close