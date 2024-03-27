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Левинтас Борис Вульфович

Место рождения

Витебск

Дата рождения

1912

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Левинтас Вульф (Владимир)

Мать: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Военная награда
Неизвестно
Левинтанус Борис Вульфович Гв. подполковник, __.__.1912Белорусская ССР, Витебская обл., г. Витебск. Сводная картотека Перечень наград 25.12.1941 Орден Красного Знамени 22.12.1942 Медаль «За оборону С... Показать все
Бракосочетание
1932

Жена: Левинтас Пана

Рождение ребёнка
24.08.1934

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Мать ребёнка: Левинтас Пана

Образование
С 1935 по 1940
Строительство мостов и тоннелей
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левинтас Пана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1940
Главный бухгалтер кавказской железной дороги
Работа или профессия
С 1940
Начальник участка (прораб) на строительстве Байкальской железной дороги (БЖД) | 41 тоннель
Образование
С ?.09.1948 по 1949
Высшая финансовая школа
Смерть
2005
Причина смерти: http://jewmil.ru/biografii/item/1676-levintanus-boris-vulfovich

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