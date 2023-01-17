Щебудин Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Щебудин Иван Андреев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Щебудин Силантий Васильев
Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова
Место жительства
1850
40,5
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щебудина Ульяна Филипова
Смерть
Неизвестно