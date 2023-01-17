Щебудин Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩебудин Василий Иванов

Щебудин Василий Иванов

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Щебудин Иван Андреев

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щебудин Егор Васильев

Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Щебудин Андрей Васильев

Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Щебудин Силантий Васильев

Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Щебудин Яков Васильев

Мать ребёнка: Щебудина Ульяна Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
40,5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щебудина Ульяна Филипова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close