Кириленко / Кириченко / Иоанн Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Иоанн Федорович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

02.09.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1866

Отец: Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина Никифоровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.,лист № 218,зап.№ 48, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Крещение
03.09.1866
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.), м/к 1866г.,лист № 218,зап.№ 48. | Godparents:Крестьяне д.Саливонки : Василий Григорьевич Кириченко и Ирина Кирилловна Рябчунова
Смерть
Неизвестно
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