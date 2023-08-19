Кириленко / Кириченко / Иоанн Федорович
Место рождения
Дата рождения02.09.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1866
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.,лист № 218,зап.№ 48, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Крещение
03.09.1866
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.), м/к 1866г.,лист № 218,зап.№ 48. | Godparents:Крестьяне д.Саливонки : Василий Григорьевич Кириченко и Ирина Кирилловна Рябчунова
Смерть
Неизвестно