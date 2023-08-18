Классовский Иван Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958
Рождение ребёнка
16.12.1986
Сын: Классовский Глеб Иванович
Мать ребёнка: Классовская Боронаева Галина Вячеславовна
Рождение ребёнка
02.11.1995
Дочь: Классовская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Раткевич Тамара Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно