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Классовский Иван Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958

Отец: Классовский Лев Николаевич

Мать: Классовская Игнатьева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1986

Сын: Классовский Глеб Иванович

Мать ребёнка: Классовская Боронаева Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
02.11.1995

Дочь: Классовская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Раткевич Тамара Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Классовская Боронаева Галина Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раткевич Тамара Викторовна

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