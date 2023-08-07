Ефросинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Филипп Афанасьевич
Мать: Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Хромова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федотович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федотович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно