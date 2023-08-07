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Ефросинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Филипп Афанасьевич

Мать: Агрипина Павловна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Хромова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федотович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федотович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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