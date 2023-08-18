Часовникова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1912
Сын: Часовников Фёдор
Отец ребёнка: Часовников Михаил
Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотягина Александра
Отец ребёнка: Часовников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичева Авдотья
Отец ребёнка: Часовников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часовников Павел
Отец ребёнка: Часовников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Часовников Михаил
Смерть
Неизвестно