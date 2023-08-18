Часовникова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовникова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Часовников Фёдор

Отец ребёнка: Часовников Михаил

Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотягина Александра

Отец ребёнка: Часовников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичева Авдотья

Отец ребёнка: Часовников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часовников Павел

Отец ребёнка: Часовников Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часовников Михаил

Смерть
Неизвестно
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