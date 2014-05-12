Угольнов Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1946
Дата смерти12.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1946
Рождение ребёнка
01.05.1968
Сын: Угольнов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Угольнова Любовь Валентиновна
Казань Татарстан (Волжск Марий Эл)
Рождение ребёнка
04.10.1979
Сын: Угольнов Антон Валерьевич
Мать ребёнка: Угольнова Любовь Валентиновна
Рождение ребёнка
25.05.1982
Дочь: Угольнова Евгения Валерьевна
Мать ребёнка: Угольнова Любовь Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.2014