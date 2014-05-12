Угольнов Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгольнов Валерий Александрович

Угольнов Валерий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1946

Дата смерти

12.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1946

Отец: Угольнов Александр Кириллович

Мать: Витер Клавдия Акимовна

Рождение ребёнка
01.05.1968

Сын: Угольнов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Угольнова Любовь Валентиновна

Казань Татарстан (Волжск Марий Эл)
Рождение ребёнка
04.10.1979

Сын: Угольнов Антон Валерьевич

Мать ребёнка: Угольнова Любовь Валентиновна

Рождение ребёнка
25.05.1982

Дочь: Угольнова Евгения Валерьевна

Мать ребёнка: Угольнова Любовь Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угольнова Любовь Валентиновна

Смерть
12.05.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close