Мигун-Трегубова Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1956
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1956
Рождение ребёнка
08.04.1977
Сын: Мигун Андрей Геннадий евич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1985
Дочь: Мигун Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности