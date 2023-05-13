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Мигун-Трегубова Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1956

Отец: Трегубов Георгий Николаевич

Мать: Трегубова-Новикова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
08.04.1977

Сын: Мигун Андрей Геннадий евич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1985

Дочь: Мигун Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности