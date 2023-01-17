Коган Александр Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коган Александр Эдуардович

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Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.11.1878

Дата смерти

06.03.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1897 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1926
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1926 по 1949
г. Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
г. Тарту, Эстония
Смерть
06.03.1949
г. Париж, Франция
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