Коган Александр Эдуардович
Место рождения
Дата рождения06.11.1878
Дата смерти06.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1926
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1926 по 1949
г. Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
г. Тарту, Эстония
Смерть
06.03.1949
г. Париж, Франция