(Свинцова) Александра
Место рожденияд. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Дата рождения01.12.1911
Дата смерти05.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1911
Отец: Свинцов Тихон
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия
Смерть
05.03.1974
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области