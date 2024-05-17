(Свинцова) Александра 01.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Свинцова) Александра

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Место рождения

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия

Дата рождения

01.12.1911

Дата смерти

05.03.1974

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1911

Отец: Свинцов Тихон

Мать: Свинцова (Павлова) Агриппина

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий

д. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия
Смерть
05.03.1974
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области

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