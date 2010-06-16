Орлов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Игорь Александрович

Орлов Игорь Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2010

Отец: Орлов Александр Викторович

Мать: Орлова Елизавета Геннадьевна

Москва, город федерального значения Москва