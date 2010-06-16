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Орлов Игорь Александрович
Орлов Игорь Александрович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
16.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Орлов Александр Викторович
1988 г.р.
Мать
Орлова Елизавета Геннадьевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2010
Отец:
Орлов Александр Викторович
Мать:
Орлова Елизавета Геннадьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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