Komnenos Doukas Nikephoros Angelos
Место рожденияEpirus
Дата рождения1240
Дата смерти1297
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1240
Отец: не указан
Мать: не указана
Epirus
Бракосочетание
1249
Жена: Laskarina Maria
Рождение ребёнка
Около 1257
Дочь: Orsini Maria
Мать ребёнка: Laskarina Maria
Epirus, Greece
Работа или профессия
Неизвестно
деспот на Епир (1267/8-1297), Despot of Epirus (*1240 +1296)
Смерть
1297
Похороны
Неизвестно
Prince