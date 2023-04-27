Komnenos Doukas Nikephoros Angelos — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Komnenos Doukas Nikephoros Angelos

Место рождения

Epirus

Дата рождения

1240

Дата смерти

1297

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1245 г.р.

Дети

Около 1257 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1240

Отец: не указан

Мать: не указана

Epirus
Бракосочетание
1249

Жена: Laskarina Maria

Рождение ребёнка
Около 1257

Дочь: Orsini Maria

Мать ребёнка: Laskarina Maria

Epirus, Greece
Работа или профессия
Неизвестно
деспот на Епир (1267/8-1297), Despot of Epirus (*1240 +1296)
Смерть
1297
Похороны
Неизвестно
Prince