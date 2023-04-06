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Макар Васильев

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Место рождения

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Василий Петров

Мать: Улита (Васильева)

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1798

Жена: Марья Федорова

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Балдохин Косьма Макаров

Мать ребёнка: Марья Федорова

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Марья Федорова

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Константиновская Ефимия Макарова

Мать ребёнка: Марья Федорова

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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