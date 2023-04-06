Макар Васильев
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Василий Петров
Мать: Улита (Васильева)
Бракосочетание
1798
Жена: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Константиновская Ефимия Макарова
Мать ребёнка: Марья Федорова
Смерть
Неизвестно