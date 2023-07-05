Дарья Ипатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ипатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Григорий Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Николаевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Николаевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Николаевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Николаевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Елена Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Николаевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1850