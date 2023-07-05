Дарья Ипатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Григорий Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Николаевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Николаевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Николаевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Николаевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Елена Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850