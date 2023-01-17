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Лавренов Яков Никитич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Лавренов Никита Васильевич

Мать: Лавренова Ксения Семеновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1902 ст.

Жена: Лавренова Марфа Кононовна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1903 ст.

Сын: Лавренов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Лавренова Марфа Кононовна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1905 ст.

Сын: Лавренов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Лавренова Марфа Кононовна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.

Сын: Лавренов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Лавренова Марфа Кононовна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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