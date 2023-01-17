Лавренов Яков Никитич
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
04.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
18.04.1903 ст.
Сын: Лавренов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Лавренова Марфа Кононовна
Рождение ребёнка
27.01.1905 ст.
Сын: Лавренов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Лавренова Марфа Кононовна
Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.
Мать ребёнка: Лавренова Марфа Кононовна