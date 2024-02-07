Тернопольский Борис Кириллович Киреевич 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тернопольский Борис Кириллович Киреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

26.04.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тернопольский Кирилл Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1840 ст.

Жена: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
11.10.1841

Дочь: Тернопольская Параскева Борисовна

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
08.07.1844 ст.

Дочь: Тернопольская Мария Борисовна

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
19.10.1853

Сын: Чернопольский Иван Борисович

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Смерть
26.04.1856 ст.
От слеглой болезни
Рождение ребёнка
05.06.1856

Дочь: Тернопольская Акулина Борисовна

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

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