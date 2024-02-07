Тернопольский Борис Кириллович Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти26.04.1856 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Тернопольский Кирилл Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1840 ст.
Жена: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
11.10.1841
Дочь: Тернопольская Параскева Борисовна
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
08.07.1844 ст.
Дочь: Тернопольская Мария Борисовна
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
19.10.1853
Сын: Чернопольский Иван Борисович
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Смерть
26.04.1856 ст.
От слеглой болезни
Рождение ребёнка
05.06.1856
Дочь: Тернопольская Акулина Борисовна
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна