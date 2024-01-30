Засенцева Мария (Мансурова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗасенцева Мария (Мансурова)

Засенцева Мария (Мансурова)

avatar

Место рождения

Душанбе, Таджикистан

Дата рождения

31.05.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1931 г.р.

Муж

1960 г.р.

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1956

Отец: не указан

Мать: Мансурова (Ахмадиева) Галя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засенцев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1976

Сын: Ахмадиев Мансуров Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Засенцев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Засенцев Андрей Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.