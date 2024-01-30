Засенцева Мария (Мансурова)
Место рожденияДушанбе, Таджикистан
Дата рождения31.05.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1956
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1976
Сын: Ахмадиев Мансуров Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Засенцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Засенцев Андрей Иванович