Волкова (Рябинова) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1917
Отец: Рябинов Дмитрий
Мать: Рябинова Евдокия
Рождение ребёнка
02.10.1941
Сын: Волков Виктор
Отец ребёнка: Волков Алексей
Рождение ребёнка
01.04.1943
Сын: Волков Сергей
Отец ребёнка: Волков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Алексей
Смерть
Неизвестно