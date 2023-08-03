Волкова (Рябинова) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Рябинова) Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1917

Отец: Рябинов Дмитрий

Мать: Рябинова Евдокия

Рождение ребёнка
02.10.1941

Сын: Волков Виктор

Отец ребёнка: Волков Алексей

Рождение ребёнка
01.04.1943

Сын: Волков Сергей

Отец ребёнка: Волков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей

Смерть
Неизвестно
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