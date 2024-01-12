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Мешкова Марья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Мешков Петр Федорович

Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Мешков Василий Федорович

Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мешков Герасим Федорович

Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Мешков Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мешков Петр Федорович

Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешков Федор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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