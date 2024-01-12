Мешкова Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824 ст.
Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Мешков Федор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно