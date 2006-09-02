Ширшикова (Станчик) Янина Яновна
Место рождения
Дата рождения01.02.1922
Дата смерти02.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922
Рождение ребёнка
06.08.1946
Дочь: Проскурякова Тамара
Отец ребёнка: Ширшиков Илья Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1949
Отец ребёнка: Ширшиков Илья Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1964
Отец ребёнка: Ширшиков Илья Николаевич
Смерть
02.09.2006
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Усть-Ижора, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Усть-Ижорское кладбище