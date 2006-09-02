Ширшикова (Станчик) Янина Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшикова (Станчик) Янина Яновна

Место рождения

Яроповичи, Житомирська область

Дата рождения

01.02.1922

Дата смерти

02.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922

Отец: Станчик Ян (Иван) Станиславович

Мать: Станчик Марцелина (Мария) Иосифовна

Яроповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.08.1946

Дочь: Проскурякова Тамара

Отец ребёнка: Ширшиков Илья Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.02.1949

Сын: Ширшиков Николай Ильич

Отец ребёнка: Ширшиков Илья Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.09.1964

Сын: Ширшиков Владимир Ильич

Отец ребёнка: Ширшиков Илья Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.09.2006
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Усть-Ижора, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Усть-Ижорское кладбище
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