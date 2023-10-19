Никитина (Глебова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1986
Отец: Глебов Николай
Мать: Глебова Валентина
Рождение ребёнка
20.01.2010
Рождение ребёнка
26.06.2012
Рождение ребёнка
15.09.2019
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Игорь