Никитина (Глебова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Глебова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1986

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1986

Отец: Глебов Николай

Мать: Глебова Валентина

Рождение ребёнка
20.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Игорь

Рождение ребёнка
26.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Игорь

Рождение ребёнка
15.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Игорь

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