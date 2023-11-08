Кочина (Козлов) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочина (Козлов) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1883

Отец: Козлов Иван Васильевич

Мать: Козлова Мария Ивановна

Бракосочетание
16.01.1911

Муж: Кочин Николай Иванович

Нажеровская волость, Счастливское общество, д. Счастливка
Рождение ребёнка
02.11.1911

Сын: Кочин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кочин Николай Иванович

Нажеровская волость, д. Рышнево
Рождение ребёнка
17.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочин Николай Иванович

Нажеровская волость, д. Рышнево
Смерть
Неизвестно
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