Кочина (Козлов) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1883
Отец: Козлов Иван Васильевич
Мать: Козлова Мария Ивановна
Бракосочетание
16.01.1911
Нажеровская волость, Счастливское общество, д. Счастливка
Рождение ребёнка
02.11.1911
Отец ребёнка: Кочин Николай Иванович
Нажеровская волость, д. Рышнево
Рождение ребёнка
17.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочин Николай Иванович
Нажеровская волость, д. Рышнево
Смерть
Неизвестно