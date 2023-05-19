Фуряева Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1907 ст.
Дочь: Фуряева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.
Дочь: Фуряева Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.
Дочь: Фуряева Нина Александровна
Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1913 ст.
Дочь: Фуряева Александра Александровна
Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович
Булаково, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1914 ст.
Сын: Фуряев Николай Александрович
Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуряева Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуряев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович
Смерть
Неизвестно