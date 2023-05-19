Фуряева Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуряева Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович

Рождение ребёнка
27.02.1907 ст.

Дочь: Фуряева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович

Данилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.

Дочь: Фуряева Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович

Данилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.

Дочь: Фуряева Нина Александровна

Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович

Данилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1913 ст.

Дочь: Фуряева Александра Александровна

Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович

Булаково, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1914 ст.

Сын: Фуряев Николай Александрович

Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуряева Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуряев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Фуряев Александр Федорович

Смерть
Неизвестно