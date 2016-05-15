Бондарь Владимир Федотович
Место рождения
Дата рождения14.11.1932
Дата смерти15.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1932
Отец: Бондарь Федот Дорофеевич
Мать: Бондарь Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
07.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.05.2016