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Бондарь Владимир Федотович

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Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

14.11.1932

Дата смерти

15.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1932

Отец: Бондарь Федот Дорофеевич

Мать: Бондарь Марфа Михайловна

Текуча, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.05.2016
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