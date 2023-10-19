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Михнев Петр Дмитриевич
Михнев Петр Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Пол
Мужской
Отец
Михнев Дмитрий Тихонович
1772 г.р.
Мать
Михнева (Михнева) Прасковья Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Михнев Дмитрий Тихонович
Мать:
Михнева Прасковья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
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