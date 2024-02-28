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Павлов Иван Алексеевич

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

?.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1857

Отец: Павлов Алексей Васильев

Мать: Павлова Ефимия Афанасьевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
восприемники: ст. Рявкиной казак Семен Ипатович Орлов и солдатка Евдокия Родионовна Трушникова
Бракосочетание
31.01.1879

Жена: Павлова Вера Петровна

м. 29? ж. 20
Рождение ребёнка
10.05.1880

Сын: Павлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна

Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1889

Сын: Павлов Федосей 2 Иванович

Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 07.04.1891

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна

восприемники: станицы Полуденной казак Михаил Павлович Когуров и урядническая жена Василиса? Иннокентьевна Бородихина
Рождение ребёнка
07.04.1891

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: ?

Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна

Смерть
Неизвестно
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