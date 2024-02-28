Павлов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения?.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1857
восприемники: ст. Рявкиной казак Семен Ипатович Орлов и солдатка Евдокия Родионовна Трушникова
Бракосочетание
31.01.1879
Жена: Павлова Вера Петровна
м. 29? ж. 20
Рождение ребёнка
10.05.1880
Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1889
Сын: Павлов Федосей 2 Иванович
Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Около 07.04.1891
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна
восприемники: станицы Полуденной казак Михаил Павлович Когуров и урядническая жена Василиса? Иннокентьевна Бородихина
Рождение ребёнка
07.04.1891
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: ?
Мать ребёнка: Павлова Вера Петровна
Смерть
Неизвестно