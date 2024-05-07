Сидельникова Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нетребо Александр
Рождение ребёнка
28.12.2005
Сын: Гребенников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Нетребо Александр
Рождение ребёнка
30.05.2016
Дочь: Сидельникова Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Сидельников Владимир Петрович