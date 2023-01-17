Суровцов Осип Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Суровцов Тит
Мать: не указана
Работа или профессия
1816
Демьяновский Погост, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Троицкой Демьяновской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровцова Евдокия
Смерть
Неизвестно