Суровцов Осип Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцов Осип Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Суровцов Тит

Мать: не указана

Работа или профессия
1816
Демьяновский Погост, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Троицкой Демьяновской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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