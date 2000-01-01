Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: ?

Мать: Надежда

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