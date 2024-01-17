Дудорова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудорова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

21.12.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Дудоров Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Дудоров Петр Филимонович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дудорова Анна Петровна

Отец ребёнка: Дудоров Петр Филимонович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Дудорова Феодора Петровна

Отец ребёнка: Дудоров Петр Филимонович

Смерть
21.12.1903
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Умерла в возрасте 83 лет от старости. Похоронена на Зилантовой горе.
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