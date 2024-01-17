Дудорова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти21.12.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Дудоров Петр Филимонович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дудорова Анна Петровна
Отец ребёнка: Дудоров Петр Филимонович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Дудорова Феодора Петровна
Отец ребёнка: Дудоров Петр Филимонович
Смерть
21.12.1903
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Умерла в возрасте 83 лет от старости. Похоронена на Зилантовой горе.