Свитюк Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свитюк Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свитюк Александр Федосеевич

Мать: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитюк Сергей Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно