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Конев Лаврентий Егорович - Георгиевич
Конев Лаврентий Егорович - Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Конев Егор
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Конев Егор
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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