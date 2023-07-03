Конев Лаврентий Егорович - Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Лаврентий Егорович - Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Конев Егор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно