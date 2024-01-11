Увахитов Хамидулла
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Апсалямов Увахит
Мать: Минька
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович
Мать ребёнка: Хадича
д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорматулла
Мать ребёнка: Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хадича
Смерть
Неизвестно