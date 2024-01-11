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Увахитов Хамидулла

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Апсалямов Увахит

Мать: Минька

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович

Мать ребёнка: Хадича

д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэрвэр

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорматулла

Мать ребёнка: Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадича

Смерть
Неизвестно
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