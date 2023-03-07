Обухов Савелий (Федотов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Савелий (Федотов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1693 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Обухов Осип (Федот) Меркурьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Обухов Естифей (Савинов)

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Семенова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Татьяна Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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