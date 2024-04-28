Макаров Григорий Макарович
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: Макарий Андреев
Мать: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
17.03.1934
Дочь: Самохвалова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Павлова
Смерть
1943
Двинь, Торопецкий уезд, Псковская губерния