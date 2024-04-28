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Макаров Григорий Макарович

Место рождения

Манастырщина, Торопецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Макарий Андреев

Мать: Анна Григорьева

Манастырщина, Торопецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1934

Дочь: Самохвалова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Петрова

Манастырщина, Торопецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Павлова

Смерть
1943
Двинь, Торопецкий уезд, Псковская губерния
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