Лаврентьева (Вишнякова) Юлия Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1958
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1958
Отец: Вишняков Всеволод
Рождение ребёнка
02.10.1979
Дочь: Чертова Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1984
Дочь: Лаврентьева Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург