Лаврентьева (Вишнякова) Юлия Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Вишнякова) Юлия Всеволодовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1958

Отец: Вишняков Всеволод

Мать: Вишнякова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
02.10.1979

Дочь: Чертова Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
08.04.1984

Дочь: Лаврентьева Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Валерий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Валерий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург