Поляков Григорий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Полякова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Полякова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Полякова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Поляков Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Полякова Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно