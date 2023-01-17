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Поляков Григорий Никифорович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Поляков Никифор Ерофеевич

Мать: Полякова Прасковья Ермолаевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Полякова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Полякова Ирина Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Поляков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Полякова Ирина Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Поляков Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Полякова Ирина Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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