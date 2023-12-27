Кирпичников Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичников Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

После 08.02.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1886

Дочь: Агрова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 08.02.1909
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