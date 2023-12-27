Кирпичников Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиПосле 08.02.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1886
Дочь: Агрова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 08.02.1909