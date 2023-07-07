Сиканова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиканова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1896

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Сиканов Алексей

Рождение ребёнка
24.09.1898

Дочь: Васина Ефимия

Отец ребёнка: Сиканов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиканов Гавриил

Отец ребёнка: Сиканов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиканов Алексей

Смерть
Неизвестно