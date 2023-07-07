Сиканова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1896
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Сиканов Алексей
Рождение ребёнка
24.09.1898
Дочь: Васина Ефимия
Отец ребёнка: Сиканов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиканов Гавриил
Отец ребёнка: Сиканов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиканов Алексей
Смерть
Неизвестно