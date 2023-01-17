Чернышев Егор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Егор Михайлович

Чернышев Егор Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

29.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Чернышева Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Бельская Елена

Рождение ребёнка
1899

Сын: Чернышев Василий Егорович

Мать ребёнка: Бельская Елена

Старобелогорка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чернышева Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чернышев Павел Егорович

Мать ребёнка: Бельская Елена

Калманка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Егор Егорович

Мать ребёнка: Бельская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельская Елена

Смерть
29.02.1948
Калманка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close