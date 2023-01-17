Чернышев Егор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти29.02.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Чернышева Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Бельская Елена
Рождение ребёнка
1899
Сын: Чернышев Василий Егорович
Мать ребёнка: Бельская Елена
Старобелогорка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чернышева Мария Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Бельская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бельская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бельская Елена
Смерть
29.02.1948