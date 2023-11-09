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Ульева Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

21.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Петр

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ульева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ульев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
25.01.1907

Дочь: Ульева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ульев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
17.02.1909

Дочь: Короткова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Ульев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ульев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ульев Михаил Алексеевич

Смерть
21.01.1969
Похоронена на Петропавловском кладбище на центральной аллее слева, недалеко от входа перед деревянной Церковью. г.Тамбова
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