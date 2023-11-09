Ульева Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти21.01.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Петр
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ульева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ульев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1907
Дочь: Ульева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ульев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
17.02.1909
Дочь: Короткова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Ульев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Ульев Михаил Алексеевич
Смерть
21.01.1969
Похоронена на Петропавловском кладбище на центральной аллее слева, недалеко от входа перед деревянной Церковью. г.Тамбова