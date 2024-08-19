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Donskoj Di Zvenigorod Jurij

Место рождения

Pereslavl Zalesskij

Дата рождения

26.11.1374

Дата смерти

05.06.1434

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1374

Отец: Donskoj Donskoy Dmitrij Ivanovič Demetrio Di Russia

Мать: Evdokija Dmitrievna Eudocia Di Mosca

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Donskoj Di Zvenigorod Dmitrij Krasnyj

Мать ребёнка: Anastasija

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anastasija

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Donskoj Di Zvenigorod Dmitrij Šemjaka

Мать ребёнка: Anastasija

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Donskoj Di Zvenigorod Basilio Kosoy

Мать ребёнка: Anastasija

Работа или профессия
С 1389
Duca di Zvenigorod e Galič
Смерть
05.06.1434

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