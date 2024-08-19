Donskoj Di Zvenigorod Jurij
Место рожденияPereslavl Zalesskij
Дата рождения26.11.1374
Дата смерти05.06.1434
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1374
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Donskoj Di Zvenigorod Dmitrij Krasnyj
Мать ребёнка: Anastasija
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anastasija
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Donskoj Di Zvenigorod Dmitrij Šemjaka
Мать ребёнка: Anastasija
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Donskoj Di Zvenigorod Basilio Kosoy
Мать ребёнка: Anastasija
Работа или профессия
С 1389
Duca di Zvenigorod e Galič
Смерть
05.06.1434